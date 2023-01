25 otsust, mis teevad su elu paremaks – ükski neist pole seotud kaaluga

Tervisest ja kaalulangetusest on kuidagipidi saanud sünonüümid, mis ei vasta tegelikult üldse tõele. Dieedid toimivad harva ja nende mõju vaimsele tervisele ei peeta kuigi oluliseks. Tegelikult on aga palju võimalusi, kuidas oma tervise eest hoolitseda, millel pole mingit pistmist kehakaalu ega jõusaalis käimisega. Allpool on kirjas nipid, kuidas oma heaolu eest teisiti hoolitseda.