Laulja Akon šokeeris oma seksistliku jutuga fänne: naiste roll on mehi toetada

Akon käis hiljuti tegemas intervjuud Joe Buddeniga ja nad jõudsid jutuga heaoluni Aafrikas. 49-aastane laulja võrdles Aafrika ja Ameerika naisi: «Aafrika on paradiis. Asi pole üksnes ilus, vaid teistsuguses mentaliteedis. Naised kohtlevad sind seal nagu kuningat. Nad ei konkureeri sinuga, nad ei võitle võrdõiguslikkuse eest, sest nad mõistavad, et mehed ja naised ei saa kunagi olla võrdsed. Nad mõistavad oma rolli. Rollid on seal kindlalt määratletud, see on väga puhas.»

Akon ütles, et USA-s naised solvuvad, kui kasutada sõna «roll». «Kõigil on oma roll, see on elu infrastruktuur ja kui naine ei mõista oma positsiooni, kus ta elus on, siis on kõik segaduses,» väitis ta.