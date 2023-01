KAS KA SINA? ⟩ Suurim viga, mida inimesed šokolaadi süües teevad

Parim temperatuur šokolaadi jaoks on 18 °C. Õigesti hoiustatud šokolaadi tunneb selle järgi ära, et see laseb ruutu murdes kuuldavale praksatuse. Valesti hoitud šokolaad on ka murenev ja sulab liiga kiiresti näppude vahel. Šokolaadi ei tohi külmkappi panna ka seetõttu, et see tõmbab sealseid lõhnu ja maitseid endale külge.