OLE TÄHELEPANELIK ⟩ Just seda emotsiooni on kõige raskem talitseda

Beurkensi sõnul on see kõige raskemini kontrollitav emotsioon häbi. «Häbi on inimesele kõige raskem emotsioon, sest see on nii sügavale juurdunud ja laialivalguv. See mõjutab seda, kuidas sa näed ennast ja teisi ja kuidas tajud asju, mis on sinuga juhtunud,» selgitas Beurkens. «Isegi selle mõistmine on raske. Enamik inimesi võitleb häbiga mingil kujul – ka siis, kui nad seda ise ei teadvusta.»