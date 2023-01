Kartmatu Gordon Ramsay paljastab, miks Putinile õhtusöögi valmistamine temas hirmujudinaid tekitas

Ramsay valmistas Venemaa liidrile ja selleaegsele Ühendkuningriigi peaministrile Tony Blairile õhtusöögi 2000. aastal Downing Streetil. «Meisterkoka» ja «Põrgulike köökide» staar tunnistas, et see kogemus muutis ta hetkeks värisevaks tombuks. «Mõtlesin, et kas te kujutate ette, kui ma oleksin neil kahel kogemata toidumürgituse põhjustanud? Kas te kujutate ette, mis jama sellest oleks juhtunud ja mis minuga ette võetud? Seisin seal, vastasin nende küsimustele spargli kohta ja mõtlesin, et püha taevane looja, vii mind siit hetkest minema," muljetas Gordon värvikalt.