Selena Gomezi uus välimus tekitas fännides pahameeletormi. Selena Gomez: mind ei huvita!

30-aastane näitlejanna oli nomineeritud parima telenäitleja kategoorias komöödiasarja «Only Murders In The Building» eest, kuid kaotas Quinta Brunsonile. Sellegipoolest nägi naine vapustav välja: Selena kandis musta veinipunaste puhvvarrukatega Valentino kleiti, mille all servas oli väike lõhik. Gomez kandis õrna, pehmetes toonides meiki ja kõrget lokkis hobusesaba.

Vaatamata sellele, et Selena oli punasel vaibal imekaunis, sai ta ühismeedias siiski pahameelerahe osaliseks. «Selena, ära südamesse võta, aga sul on hetkel päris emalik keha,» kirjutas üks inimene staari Instagrami postituse all, teine ​​aga: «Selenal on aeg vormi saada.»