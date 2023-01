GALERII ⟩ Euroopa aasta suurpere tiitel tuli esmakordselt Eestisse

«See on kahtlemata meie senise elu suurim tunnustus,» ütles Euroopa aasta suurpere ema Janne Aan tiitlit vastu võttes. «See on kõikide Eesti lasterikaste perede võit ja oleme uhked, et just meie pere sai selle tiitli esimest korda Eestisse tuua.»

10 000 euro suuruse auhinnatšekiga tunnustas Euroopa suurperet ka Pere Sihtkapital. «Aja ja pühendumise mahtu, mida nõuab suure pere vanemaks olemine, oskavad ette kujutada vaid need, kes ise selles rollis on olnud. On väga eriline, et esmakordselt on üks vahva ja tegus Eesti pere teeninud Euroopa aasta suurpere tiitli ja usume, et see on inspiratsiooniks ka teistele tublidele peredele, kes täna perekond Aani üle rõõmu saavad tunda,» ütles Pere Sihtkapitali juht Hillar Petersen tšekki üle andes.