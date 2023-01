TOHOH! ⟩ Uuring: need inimesed saavad kehvemat seksi, kes usuvad suurt armastust

Torontos asuva Dalhousie ülikooli uuringus käsitleti küsimust, mille arvele paarid oma suhte edu ja seksuaalse rahulolu panevad.

Uuringus jõuti järeldusele, et rahulolu seksiga nõuab pidevat pühendumist ja tööd, et see aja jooksul alles jääks. Inimesed, kes ei usu hingesugulastesse, usuvad, et probleemid voodis on vaeva nähes lahendatavad.

Samas kui usk suurde, saatuslikku armastusse viitab sellele, et partnerite vahel peaks olema iseeneseslik klapp ja et voodimured tähendavad, et suhe on hukule määratud.