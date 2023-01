Hailey Bieber avaldas oma elu hirmsaima hetke: ma ei saanud sõnagi suust!

26-aastane modell Hailey Bieber on avaldanud, et kannatab ärevuse ja posttraumaatilise stressihäire (PTSH) all pärast seda, kui tal tekkisid 2022. aasta märtsis insuldilaadsed sümptomid. «Kartsin, et see juhtub uuesti,» ütles Bieber. «See oli hirmutav, raputav ja segadusseajav igal võimalikul viisil, mida sa ette kujutada suudad.»