SPAA GALERII ⟩ Hinnatud Eesti spaa üllatas millegi erakordsega

«Emme, see on väga isemoodi koht ikka,» ütleb Säde hiljem. «Kõik inimesed on siin kuidagi nii normaalsed. Toredad täitsa.» Aga katsu sa tujust ära ja torssis olla, kui leilis kõik pinged välja lasta saad.

Ebamaine jõesaun

Mu poja lemmiksaun on aga «Oja saun», mis tegelikult kannab nime müstiline jõesäng. Seal on mõnus 80-kraadine temperatuur, Jaan Tätte muusika ja tõsiselt eriline sisekujundus. Juba varem võlus see voolava vee ja käbilaega. Kuid nüüd on seinalaudadele prinditud ruumilised loodusvaated, mis muudavad leiliruumi avaraks ja eriliseks. Ühel pool on mägijärv, mille sarnaseid olen näinud Austrias matkates ja teisel pool kaljudelt laskuv kärestikuline jõgi, mille teisikuid näeb Brasiilias. Nii et igaüks saab ise valida, kas tema hingele on armsam järve avarus või jõe elujõud.

Saun «Müstiline jõesäng» on muutunud veelgi maagilisemaks – seinalaudadele on ilmunud ruumilised loodusvaated. Foto: Säde Külaots

«Elamus Spas on mõnus meeleolu ja vaib,» arvab poeg Ott (15). «Seal on mõnusad saunad, on valikut saunades. Mitte kuskil pole nii palju erinevaid saunu. Palju erinevaid basseine ja korralik ujula ka, kus saab trenni teha – tavaliselt spaas sellist asja ei ole. Nii et saad teha kõigepealt korralikult trenni ja pärast minna tšillima.»