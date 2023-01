ISEVÄRKI TREND ⟩ Naised abielluvad... iseendaga?

Abielu iseendaga sõlmis täna 40-aastane SOPHIE oma 2020. aasta näituse «My SELF(ish) Portrait Gallery» raames. Ise kommenteeris kunstnik oma tegu nii: «Ma läksin oma tseremoonial merre ning lained tuuseldasid mind korralikult ringi. Pealtvaatajad ei teadnud, mis toimub, aga minu jaoks oli see elumuutev kogemus.»

Wales Online'ile antud intervjuus selgitas SOPHIE, et kirjutas enesepulma tarbeks linale sõnumi ning õmbles ka tseremoniaalse kleidi. Need kaks on tema jaoks sümbolid, kleit sümboliseerib abielu institutsiooni ning lina kõikehõlmavat ema.