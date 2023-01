Paljud inimesed naudivad magama minnes teineteise silitamist ja kaisutamist – üks naine on aga tunnistanud, et ei maga kunagi oma mehega samas voodis.

36-aastane Miriam Ezagui ütleb, et ta ei maga oma 35-aastase abikaasa Aroniga samas voodis ja see on nende suhte tegelikult tugevamaks muutnud. Vähe sellest – naise sõnul on ka nende seksuaalelu palju kirglikum ja vürtsikam.