Just nii palju vett vajab sinu keha pärast pidustusi

Inimesed vaidlevad pidevalt selle üle, kui palju vett meie keha vajab. Teooria «2 liitrit päevas» pooldajaid on endiselt rohkem, sest see motiveerib rohkem puhast vett jooma ning aitab eemale hoida suhkrurikastest mahladest ja karastusjookidest.

Klassikaline päevase veetarbimise arvutamise valem on teile ilmselt tuttav: iga oma kehakaalu kilogrammi kohta peaks jooma umbes 30 ml vett. Teisisõnu, kui kaalud 60 kilogrammi, pead jooma vähemalt 1,8 liitrit vett päevas.

Kui aga rääkida pidupäevajärgsest päevast ja suurest joodud alkoholikogusest, siis arvutuskäik muutub. Sellisel puhul soovitavad eksperdid juua vähemalt 50 ml vett ühe kilogrammi kohta. See tähendab, et kui sa kaalud 60 kg, tuleks pärast pidustusi juua tervelt 3 liitrit vett.

Selline märkimisväärne normi tõus on seletatav keha dehüdratsiooniga alkohoolsete jookide kasutamise taustal. Pärast alkohoolseid jooke pead taastama normaalse vedeliku tasakaalu kehas, vastasel juhul kaotad kogu päeva jooksul jõudu, koged iiveldust, peavalu ja peapööritust.

Mõistame, et paljudel inimestel on väga raske järgida veetarbimise tavamäära – rääkimata koguse suurendamisest. Kuid pea meeles, et sa võid tavalise vee osaliselt asendada ka rohelise tee ja maitsestatud veega (ilma lisatud suhkruta).