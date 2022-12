NIPID ⟩ Emotsioonid lähevad nullist sajani? Ekspert õpetab, kuidas end maha rahustada

Emotsioonid on inimlikud ja teinekord on kärgatamine õigustatud, aga kui sa pidevalt plahvatad, on aeg oma käitumist muuta. See võib olla raske, sest tugevad emotsioonid suunavad tegusid ja mõtlemist.

«Kui oled endast väljas, on see juba üsna suur saavutus, kui sulle üldse pähe tuleb, et sa peaksid nüüd midagi tegema,» ütles psühholoog Matti Isosävi. Ta tõi näite: kui vaidled oma kallimaga, tundub, et teine inimene on süüdi. Keset kriisi usub igaüks, et just tal on õigus. See arvamus võib muutuda, kui on olnud viivuke aega oma tundeid välja elada. Tõesti, äkki tegin minagi midagi valesti?