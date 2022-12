PANE TÄHELE ⟩ Selgeltnägija Tene Laul: 7 asja, mida aasta viimasel päeval teha

Meenuta kõike seda, mis olnud aasta on sulle andnud, toonud ja millistesse olukordadesse sind seadnud. Tee seda omaette või räägi sellest valjusti oma lähedastele.

Vana-aastaõhtul lase vabaks kõigest sellest, mis sind häirib, mis sind segab ja muudab õnnetuks. See on viimane aeg enne uue aasta saabumist lasta lahti millestki, mis sind enam ei teeni.

Õhtune tähistamine olgu sinu kehale ja hingele kosutav mitte kurnav. Valmista iseendale ja oma külalistele spirituaalne õhtusöök. Kui sa toidad vana-aastaõhtul enda keha nii, et kõik tšakrad saaksid toidetud, siis see aitab sul liikuda uude aastasse väga erksa ning elujõulisena.

Sea enda kodus põlema küünlad. Vali küünlad teadlikult, nende energiate ja väe järgi. Põleta küünlaid, mis aitaksid sinu ellu tuua õnne ja energiat. Vana-aastaõhtuks varu endale viirukeid ja eeterlikke õlisid. Sea need põlema juba vana-aastahommikul, et need saaksid sinu kodule anda korraliku tervenduse.