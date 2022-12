Populaarne tissirestoran sulgeb uksed: kätte on jõudnud tagumiku ülistamise ajastu

Hooters oli 1980ndatel üks edukamaid restorane Ameerika Ühendriikides ja seda just nende ikoonilise vormiriietuse ja kaunite ettekandjate tõttu. Klienditeenindajatel, kes olid keskmisest rinnakamad, oli kohustuslik käia tööl valge liibuva särgiga, oranži miniseeliku ning valgete tossudega. Paraku paistab sedamoodi, et ettevõtte varasem edu valem ei tööta enam, ja seda väga lihtsal põhjusel: meestele on hakanud tagumik rindadest rohkem meeldima.

Business Insider teatas, et lähiaastatel on seitse protsenti kõigist Hootersi restoranidest suletud ning äriportaal ei ennusta ettevõttele vähemalt sama strateegiaga enam erilist tähelendu. Nad põhjendavad seda Pornhubi uuringuga, mille kohaselt vaadatakse populaarsel pornosaidil varasemast harvemini rindu. Nende asemel on meeste südames koha sisse võtnud nüüd hoopiski tagumik.

Ka restorani varasemad austajad nõustusid uuringu tulemustega. Üks Twitteri kasutaja soovitas: «Muutke tissirestoran tagumikurestoraniks ja teie käive hakkab kohe tõusma.» Teine kirjutas: «Hooters on pankroti äärel, kuna nad ei suutnud kohaneda uue tagumikurenessansi tingimustega. Võib-olla arvasid nad, et suudavad oma käibe languse üle elada, kuni tissid tagasi moodi naasevad, aga tundub, et mitte.»