VIDEO ⟩ Tankiga ringi sõitnud purjus jõuluvanad tekitasid väikelinnas tõelise kaose

Cornishi küla elanikud said šoki, kui avastasd, et tohutult suur sõjatehnika sõiduk on blokeerinud nende tänavad ning selle luugist lehvitavad napsised ja ülemeelikud jõuluvanad. Metallist metsaline oli oma mõõtudelt nii suur, et blokeeris külakese tänavad ning teised sõidukid ei pääsenud rohkete tuledega ehitud linnakeses sellest mööduma.