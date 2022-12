Jõulukeekside hooaeg on käes! Siin üks kodune äraproovitud lemmik

«Tänavu on see jõuluootus olnud nii pikk ja ilus. Nüüd on veel nädalake jõuludeni minna ja on päris paras aeg teha mõningaid tarvilikke ettevalmistusi. Me kõik teame, et jõululaupäev on nii kiire. Seega, eriti tore on teatuid toite ette valmistada ja kõige vahvam, kui seda saab teha pere või lähedastega ühiselt,» sõnas Tiiu Sommer.