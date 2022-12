NÄDALA PERSOON ⟩ Anne Veski: Kui armastad seda, mida teed, on sul kõik olemas

Anne Veski säras Elmari 25. sünnipäeva peol ja võlus kogu publiku ära looga «Rõõm on olla teiega».

Anne Veski pärjati äsja Elmari naisartistiks – just teda on eesti rahvas 25 aasta jooksul kõige suurema armastusega kuulanud. Ja targasti tegid: Anne on kõige positiivsema muusika saadik siinmail.