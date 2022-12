OLETUSED ⟩ Prints Harry viib täide selle, mis printsess Dianal enne surma pooleli jäi

Kui Prints Harry on püüdnud abikaasat Meghanit oma lahkunud ema, Walesi printsessi Dianaga võrrelda, on kuningliku perekonna lähedased oletanud, et Harry täidab oma ema soove. Varem on väidetud, et Diana kavatses enne oma surma Ameerikasse kolida ja seisis isegi silmitsi dokumentaalfilmide tegemise karjääriga.