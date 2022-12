JÄTA MEELDE ⟩ Kate Winslet jagab naistele tähtsat sõnumit

«Ma arvan, et kui naised jõuavad 40ndatesse – vähemalt 40ndate keskpaika – mõtlevad nad, et nüüd hakkavad asjad allamäge veerema,» rääkis ta. «Aga ma olen otsustanud, et ei. Me muutume veel rohkem naiseks, võimsamaks, seksikamaks... me kasvame rohkem iseendaks. Meil on võimalus avaldada oma arvamust ja mitte karta, mida inimesed meist arvavad. Mitte hoolida nii palju sellest, kuidas me välja näeme.» See konkreetne eluetapp on Kate'i sõnul hämmastav.