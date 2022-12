«Ma tahan ka sellist kleiti nagu Brigittel!»

Üleloomulikud võimed

Ning kõige krooniks on mõni saade, mille puhul silma paitav visuaal teeb sisule vaata et silmad ette. Ülevoolavat romantikat pakkuv «Vallaline kaunitar» kuulub just sellesse ooperisse ning telesaaga kangelanna Brigitte Susanne Hunt omab moe-eeskujuks saamisel vaata et lausa üleloomulikke võimeid. Modellidest märksa lühem ja üsna klassikalise kena eesti tüdruku moodi Brigitte Susanne Hunt mõjub kohalike moeloojate rõivastele nagu Kreeka mütoloogiast tuntud Früügia kuningas Midas.

Mida iganes ta puudutab, see muutub kullaks. Eesti moeringkond on väike ja konkreetsed faktid kinnitavad seda. Näiteid on lugematul hulgal – just tänu Brigitte Susanne Hundi kandmisele said pööraseks hitiks Riina Põldroosi kõrge pihaga «jalgu pikemaks võluvad» püksid ning võitsid veelgi uusi fänne Mammu Couture’i tumedate lipsudega pastelsed «taljet salendavad» printsessikleidid. Brigitte ei karda tähelepanu ja suudab ka pilgurahe all loomulikuks, isegi armsalt naljakaks jääda. Küllap peitub just seal osa tema «kuldse puudutuse» võlujõust.