HÄBI JA SÜÜTUNNE ⟩ Katja saladus: kui lapsed magama lähevad, siis...

Naine ei soovi oma nime all esineda. Ta kardab, et haigusest rääkimine võib mõjutada inimeste arusaamu tema võimest oma tööülesandeid täita, vahendab is.fi.

«Samas loodan, et inimesed räägiksid sellest teemast rohkem. See vähendaks häbi, mida ma haiguse pärast tunnen,» lisab ta.

Kuid mis mure Katjat vaevab, mida ta teiste eest nii kiivalt salajas hoiab?

«Olen peaaegu 20 aastat oma peast juukseid välja kiskunud. Vahel on see peatunud, kuid siis olen jälle otsast pihta alanud,» vastab Katja.

Tegemist on impulshäirega, mida kutsutakse trihhotillomaaniaks. Seda iseloomustab pikaajaline tung oma juukseid ja teisi kehakarvu välja tõmmata. Sageli kaasneb sellega ärev või pingeline olek, mida juuste kitkumine hetkeks leevendab. Psühholoog ja psühhoterapeut Jan-Henry Stenberg ütleb, et haigus on haruldane, kuid see võib põhjustada märkimisväärseid kannatusi.

«Tegemist on pikaajalise vaimse tervise häirega, millega sageli kaasneb tugev ärevus,» sõnab psühholoog.

Stenberg Katja juhtumi osas seisukohta ei võta, küll aga kommenteerib haigust üldiselt.

Tema sõnul on trihhotillomaaniat põdevate inimeste arvu raske hinnata, sest osa sümptomeid võib olla juhuslik ning neid ei pruugita märgata ega diagnoosida. On tavaline, et karvade väljatõmbamine algab varases eas ja kestab teatud määral kogu elu. Vaimne stress soodustab sümptomite tekkimist, sellega võib kaasneda ka küünte närimine ja küünenaha sikutamine või naha kriimustamine.

Karvade kitkumine võib hetkeks leevendust tuua, kuid pärast on enesetunne veelgi hullem, kui saad aru, et oled endale haiget teinud.