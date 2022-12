HEA TEADA ⟩ Üllatavad põhjused, miks sa nii väsinud oled

Viha möödunu pärast

Mitu korda on sul terve pärastlõuna kehv tuju olnud, sest keegi trügis liikluses sulle ette? Sama kehtib ka pahameele kohta, mis ei lase minevikku seljataha jätta ja paneb tulevikku kartma.

Kui kiiresti energia taastub?

Urban ütleb, et on oluline teadvustada, kust sa oma energiat ammutad. Introvert saab seda üksi veedetud ajast, ekstravert teistega koos olles. Introverdid vajavad tõenäoliselt rohkem aega, et energia taastuks.

Sea piirid

«Piiride seadmine on suur ja oluline tegur energiakao puhul – need tuleb seada sõpradele, pereliikmetele, kolleegidele ja teistele, kes ületavad sinu võimekust,» ütles Urban. See võib hõlmata näiteks seda, et ütled kellelegi, et teatud teemadel sa rääkida ei soovi või et sa ei taha kedagi taga rääkida või lahkud, kui vestlus muutub pahatahtlikuks.