VIDEO ⟩ 168 kilo kaotanud naine näitab oma tohutut liignahka: see on nagu põll ja kohutavalt valus

Samal ajal on ameeriklannal pärast märkimisväärse koguse rasvkoe kaotust tekkinud liigne nahk, mille ta laseb kirurgiliselt eemaldada. «8. detsembril tehakse mulle kõhuplastika, et eemaldada põlvini rippuv kõhunahk. See põhjustab mulle palju füüsilist ja emotsionaalset valu, kuid ma püüan keskenduda sellele, et olen võitleja. Tegin oma elu päästmiseks kõvasti tööd ja varsti muutub see veel paremaks,» rääkis naine, näidates oma muidu saledat, kuid hiiglasliku liignahaga kaetud keha. Naine ise nimetab suurt nahapalakat tohutuks põlleks.