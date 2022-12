Juuste keerutamine võib olla märk varjatud tervisehädast

Paljude jaoks saab juustega mängimine alguse juba varasest lapseeast. Seda tegevust seostatakse ärevuse ja närvilisusega. Tavaliselt hakkab inimene oma juukseid sõrmede vahel keerutama, et end keerulises olukorras maandada. Samuti on see mõne jaoks hea viis igavust ja väsimust peletada.

Teisisõnu, kui avastad, et näpid juukseid sageli, võib see olla märk, et sul on ärevus, stress või oled mingil põhjusel närvis. Seda pealtnäha süütut tegevust on seostatud ka obsessiiv-kompulsiivse häire ja autismiga.

Kas inimene, kes näpib pidevalt juukseid, peaks kiiremas korras arsti juurde tõttama?

Tasub veidi analüüsida, millise olukorra või tundega on tegemist, kui hakkad keskmisest rohkem oma juukseid puudutama. Kui see on pigem viis, kuidas igavuse vastu võidelda ja see kerkib esile, kui koged väikest närvilisust, pole muretsemiseks põhjust.