RÕHUV SALADUS ⟩ Mehele meeldib end naiseks riietada. Kas öelda abikaasale või mitte?

«Minu tutvusringkond oleks väga šokeeritud ja nad ei mõistaks mind. Kuid mul on üha raskem seda saladust hoida – stress hoiab mind öösiti üleval, mistõttu käin tihtipeale kuuris ja panen naiseriided selga. Hiljuti olen käinud niimoodi öösiti, kui enamik inimesi magab, naabruskonnas ringi. Ma tahan seda oma naisega jagada, aga ma tean, et see ei saa ilus olema. Ma küll armastan teda ja me oleme hea tiim, aga ma tunnen, et midagi on puudu. Kas ma ikkagi räägin talle ja paiskan oma elu segi? See on kestnud juba umbes kümme aastat ja kui ma naiseks riietun, olen päriselt õnnelik. Ent ma tunnen end nii üksi.»