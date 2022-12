ARVA ÄRA ⟩ Kumb neist on ema, kumb tütar?

«Parim nõuanne, mida ma saan anda, on see, et muretse väikeste asjade pärast,» nimetab Dawn ühe saladustest. Kuid naise sõnul on veelgi tähtsam palju vett juua, sest see aitab kortse ennetada. Samuti peavad nad oluliseks tervislikku toitumist ja treenimist. Ema ja tütre sõnul on vormis hoidmine noore ja värske väljanägemise puhul väga oluline tegur.