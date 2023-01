NAISTEJUTUD ⟩ Raha, ilu ja edu kaovad. Mis on see ainus asi, mis jääb alati alles?

Mis saab siis, kui me sureme? On inimesi, kes on teisel pool käinud, tagasi tulnud ja oma kogetu kirja pannud, kuid need lood pole liialt levinud. Miks on meie elus nii palju konflikte, võitlust ja valu? Kas oleks võimalik ka vähem pettuda, karta ja kannatada? Ja kui see on võimalik, siis mismoodi? Läänes ja idas tõlgendatakse elu ja teispoolsust väga erinevalt. Muutunud on need vaated ka ajateljel. Armas kuulaja – see lugu ei esitle ühtegi tõde, vaid julgustab otsima oma tõde. Meie püüame külvata lootust, rahu ja armastust. Stuudios on Postimehe astroloog Margit Korbe, saatejuht Kristina Herodes.

Surm on hirmus! Seda kardetakse sellisel määral, et isegi teemana hoitakse sellest parem eemale. Miks me kardame? Sest me ei tea, mis saab. Ja teadmatus on kõige kõvem hirmu võimendaja. Ja need, kes teavad, ei saa enam rääkida...

Aga kas ikka tõesti mitte keegi meile surmast rääkida ei saa? Tegelikult on oma surmakogemuse kirja pannud nii mõnigi inimene, kes on teispoolsusega kohtunud ja taas ellu tagasi toodud. Ehkki see teave ei ole kuigi levinud. «Tegelikult on võimalik nii palju lugeda,» ütleb Margit Korbe. «Hästi huvitav on näiteks nende inimeste kogemus, kes on olnud surmalähedases seisundis. Kes on korraks käinud seal ja tagasi tulnud. Nad võisid isegi mingi aja surnud olla. Neid on ka hästi huvitav kuulata, sest läbi hääle vibratsiooni sa tunned palju rohkem kui lugedes.»