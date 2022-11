SÄDELEV GALERIII ⟩ Kuulsuste paraad tähistas Shishi glamuuripeol advendiaja algust

Ainult säravad külalised

Shishi omanikud Mart Haber ja Taivo Piller on ka ise kohalikud tähed ja nii pole ime, et kuulsustest enamik nende lähemasse sõpraderingi kuuluvad. Paljude säravate külaliste hulgas jäid silma näiteks väsimatu energiaga vallaline kaunitar, reipalt finaali poole purjetav Brigitte Susanne Hunt, karismaatiline artist Teele Viira, muinasjutuvestjatest moeloojad Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann, väsimatu bravuurita Anu Saagim, stiilne multitalent Jevgeni Fokin, miljonärist investor Joakim Helenius ja endine Miss Estonia Kristiina Heimnets.

Telediivade armeest tuleb kindlasti välja tuua rõõmus piduline Piret Laos, kes pole end meeletust populaarsusest grammigi häirida lasknud ning on ikka sama siiraks ja vahetuks tüdrukuks jäänud. Disaineritest korraldas aga efektseima defilee Maria Tammeorg, kes keerutas keset võlumaad oma enda disainitud kullakarvalises ja massiivse seelikuosaga printsessikleidis. Muidugi veel kümneid ja kümneid teisi tuntud nägusid, kes olid end peoõhtu puhul kõrgläikesse löönud. Leia nad kõik üles suurest glamuurigaleriist.

Shishi jõulumaal jäi silma palju võluvaid tillukesi detaile. Hõbeuisud jõulupuule? Aga palun! Muinasjuttudel on aeg ellu ärgata.

Šampanjakaskaad, tants ja gurmee

Inimesed olid tõeliselt vaeva näinud, nii et juba külaliste imetlemine pakkus omaette vaatemängu. Ja pole ka ime – juba gala dresscode nägi ette, et korrektne on ilmuda sädeluses ja smokingis.