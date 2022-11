ETTEVAATUST ⟩ Vatipatjade kasutamisega kaasneb risk, mida paljud ei teadnud

Vatipadjad on igapäevases iluhoolduses naiste jaoks asendamatu abivahend. Paljud kasutavad neid meigi eemaldamiseks, aga ka vedela kosmeetika pealekandmiseks. Tõenäoliselt on vatipadjakesed ühed kõige sagedamini kasutatavad ilutooted. Ja samal ajal me isegi ei tea, et need teevad meie nahale halba.

Fakt on see, et mõnel vatipadjal on kare tekstuur. Me ei pruugi seda märgata – aga nahk reageerib sellistele puudutustele. Selle tulemusena võivad näonahale tekkida mikrokahjustused, mis põhjustavad nii punetust kui ka tõsisemaid põletikke.

Teine negatiivne tegur vatipatjade kasutamisel on liigne surve nahale. Mõnikord me ei märka, kuidas me vatipadjaga üle näo hõõrume. Tegelikult ei vaja nahk nii tugevat hõõrumist.

Korduvkasutatavad puhastuslapid. Foto: Shutterstock