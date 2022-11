Meigikunstnik hoiatab: «Näo ülekontuurimine on surnud!»

Minu meelset on see sisulooja vastutus mitte propageerida võltsilu. On ju nii palju muud ka! Katsu leida loomulikumaid ja tervislikumaid alternatiive süstimisele. Leian, et kuidagi liiga kergekäeliselt minnakse kohe midagi süstima. Ja siinkohal ma ei pea silmas inimesi, kellel on juba vanust omajagu ja gravitatsioon koputab uksele. Ma ei välista, et kui ma mingi 60-aastane olen, et siis lähen kortsupõhjadega sõtta ja abiks on ilusüstid. Siis vähemalt olen piisavalt vana, et kui midagi untsu peaks minema, pole nii hull see tagajärgedega tegelemine. Siinkohal soovitan vaadata «Laseri» saadet, mis ilusüstidest rääkis. Ilusüstide tegemine võib teinekord päris halvasti lõppeda. Ärge tehke kõike nii kergekäeliselt. Uurige enne, viige ennast kurssi.