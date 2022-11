Viis soodsat kodumaist tervisepommi, mida tasub tihti süüa

Herned ja porgandid on väärt toidukraam!

Keskkonnasõbralikkuse ja tervislikkuse poolest on meie lähiümbruses kasvav toit soodsaim nii rahakotile, kui kehale. Siin on viis kohalikku kodumaist toiduainet, mida on soovitatav süüa mitu korda nädalas.