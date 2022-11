Prints Harry avameelne teos paljastab koledaid asju

Prints Harry tegi teatavaks, et tema mälestusteraamat «Spare» ilmub tuleva aasta 9. jaanuaril. Vaevalt on Briti kuninglik perekond jõudnud kuuse välja visata, kui neid ootab kollektiivselt ees tõeline maksahaak, sest mässaja prints kavatseb kirjeldada oma elu väga ausalt ja peatub põhjalikult oma ema surmal ning võitlusel kuningliku perekonnaga pärast abiellumist Meghaniga. Lugemist jätkub lausa 416 leheküljele.

Harry sõnul ei ole see sugugi kättemaks oma isapoolsele perekonnale, vaid südamlik ja ilus lugemine. Printsil on aidanud oma kaunid mõtted tekstiks vormida variautor J. R. Moehringer, kes on pärjatud maineka Pulitzeri auhinnaga. Seega pole vaja karta, et akadeemilist maailma üksnes kaugelt näinud Harry päris ise sõnu seaks. Kindlasti ei ole paljastusteraamat meeldiv kingitus kuningas Charlesile, kelle kroonimine toimub järgmise aasta mais.