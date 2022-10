Kes oli Meghan Markle'i esimene abikaasa ja miks nende suhe karile jooksis?

Engelson sündis 23. oktoobril 1976 ning on edukas Hollywoodi produtsent ja talendiotsija. Engelson asutas 2001. aastal produktsioonifirma Underground. Ta on olnud selliste tuntud filmide ja telesaadete produtsent, nagu «Snowfall», «Kill The Orange-Faced Bear», «Horrible Bosses» ja paljud teised.