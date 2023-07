Suri puuetega naiste õiguste eest võitleja Keiu Roosimägi

Ta tõdeb, et raske haigusega elades on suhtumine ülioluline. «Mu tädi ütles kunagi, et elada tuleb nii, et surm ka sind kardab. Arvan, et need inimesed võetaksegi rutemini ära, kes jäävad voodisse mõtlema, mis kõik kehvasti on ja mida ta ei saa,» ütles Roosimägi. «Olen alati olnud ülimalt aktiivne ja kui sul on elus nii palju asju pooleli, siis ei saagi ära minna.»