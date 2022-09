Briti kuningapere reeglite, kommete ja tavade nimekiri on nii pikk, et sellest võiks entsüklopeedia kokku köita. Nad ei saa isegi tualetis niimoodi käia, et ei järgiks etiketti. Siin on kirjas mõned kombed ja veidrused, millest kuningapere vannitoas käies kinni peab.