Hispaania moetalent avaldas Eestile armastust

Meie siin Eestis ehk ei teagi, et meie maagiline riik vallutas Hispaania moelugude pealkirjad ning iga hispaanlane teab: «Eesti on moes!» Kuidas see juhtus? Juan Duyos pühendas oma 25. aastapäeva kollektsiooni Eestile. Inspiratsiooni kogus moelooja ringreisil Setomaal ja Muhumaal, avastades siinseid traditsioone ja disaini.