SÖÖ NAGU KUNINGAS ⟩ Selline näeb välja Charles III päevamenüü

Kuningas Charles III harjumuste kohta, kui ta oli veel Walesi prints, liikus palju kuulujutte. Räägiti, et tal on reisides oma prill-laud kaasas ning tal on kinnisidee selle kohta, milline on täiuslik keedumuna. Üks mis kindel: värskel Inglismaa kuningal on väga erilised nõudmised oma toidule.