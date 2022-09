Eelistades mahetoitu, teed pai nii endale kui ka keskkonnale

«Meie mahepõllumajandus elab hetkel natuke keerulist elu, on ka ju kogu majandus hetkel üle-maailmses ebakindlas olukorras. Samas, usun siiralt, et Eesti mahetootjad on kahe jalaga maas ja toimetavad edasi,» sõnas Airi Vetemaa.

Taevasse sööstnud väetiste kõrge hinnad õnneks Eesti mahetootjaid ei sega. «See väetiste teema meid tõepoolest väga palju ei morjenda. Kuid keeruline ja ebakindel tulevik on ju raske kõikide jaoks,» lisas Mahepõllumajanduse Sihtasutuse tegevjuht.

«Eestis elavate mahetoidu tarbijate hulk on meile täna teadmata, see uurimus on pigem nõrgapoolne. Saame aga öelda, et mahetoidu osa jääb toiduturul alla viie protsendi. Igal aasta tuleb mahetoidu eelistajaid siiski juurde,» lisas ta.

Vetemaa tõi välja värske ja positiivse algatuse, mis puudutab mahepõllumajanduse propageerimist Eestis. «Sellest aastast kehtib toetus nendele koolidele ja lasteasutustele, kes on lastele pakkumas teatud osas mahetoitu. Sellised algatused on mõistagi väga teretulnud,» märkis ta.

Tänavu toimub juba 13. korda parima mahetootja ja toote konkurss. «Mahetootmise reeglid on ühesugused kõikide jaoks. Hindame toitu nagu igal teisel toidukonkursil, ehk milline on toote maitse, tekstuur ja lõhn. Näiteks ka seda, millise elamuse see meile tarbides tekitab. Eriti hea, kui tootmisel kasutatud kodumaist toorainet ja mõeldud ka keskkonnasõbraliku pakendi peale,» lisas Vetemaa.

«Parimad mahetootjad kuulutame välja novembris, mil toimub Mahepõllumajanduse aasta konverents. Võitjad saavad käepigistuse ja tunnustuse selles eest, et nad on oma tooteid hästi teinud. Tarbijad võivad teha ostuotsuse nende toodete puhul päris julgelt - on kahtlemata tegemist hea ja kvaliteetse kaubaga,» sõnas sihtasutuse juht.

Vetemaa lisas, et Eesti mahetootjad on pigem väikesed ettevõtted. «Valdavalt, nende töö toimub käsitsi. Konkureerida on mõistagi väga keeruline. Nagu teame, meie toiduturg on hästi konkurentsitihe. Ka hinnasurve on suur. Aga ikkagi on inimesi, kes leiavad need mahetooted üles ja väärtustavad nende kaupade kvaliteeti. Kui sa valid mahetoidu, siis väldid oma toidulaual pestitsiidide ja sünteetilisi lisaaineid. See ostuotsus on kasulik nii sulle kui ka keskkonnale,» sõnas Airi Vetemaa raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».