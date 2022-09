HEA TEADA ⟩ Eksperdid õpetavad, kuidas vastumeelsete asjadega pihta hakata

Kui sul on ees suur ja ajamahukas ülesanne, siis tee see väiksemateks osadeks. Selle asemel, et mõelda, et ma pean kogu köögi ära koristama ja see võtab nii palju aega ning ma ei tea, kust alustada, pane paika konkreetsed sammud. Toiduained külmkappi, nõudepesumasin tühjendada, määrdunud nõud sisse laadida, pinnad puhtaks pühkida, seejärel preemiaks sarja vaadata. Ülesande lahutamine väikesteks osadeks võib aidata seda täielikku vastupanumüüri murda.