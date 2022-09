Anne Veesaar sööb rõõmuga pekki ja leiba: enesetunne on parem ja jõudu palju rohkem

Näitleja lisas, et Tervise Arengu Instituudi kampaania toob fookuse alla taaskord toitumise, meie igapäevaelus nii olulise nurgakivi. «Kuidas siis teha valikuid nii, et see on minu keha arvestades tervislik? Et söömine oleks ka ilma toidulisanditeta organismile kasulik? Näiteks, minul on lapsepõlvest meeles teatud nõuanded, mille kohaselt leiba ja saia ei tohi süüa. Okei, valgest nisujahust saia osas, saan aru. Kuid leib - see on ju ometigi ääretult kasulik. Toidupüramiidi järgi leiba tuleb süüa, see on esindatud sambal, mille peale kogu püramiid toetub. Minu harjumustes muutis see nüüd palju, asusin kohe poodides erinevaid leibasid vaatama. Olen hakanud ka käsitööleibasid sööma ja pean ütlema, et mu enesetunne on läinud tugevamaks. Jõudu on palju rohkem,» sõnas ta.