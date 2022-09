ÜLLATAV ⟩ Sellel puuviljal on tujutõstvad omadused

Sageli otsustame toiduainete tervislikkuse üle vastavalt sellele, kas see toetab näiteks immuun- või seedesüsteemi. Paljud neist mõjuvad hästi ka vaimsele tervisele – millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Üks uuring näitab, et näiteks kiivil on omadus tõsta meeleolu, nii et seda on hea pista sügiskaamose peletamiseks. Lisaks on selles ka rohkesti C-vitamiini, mis mõjub immuunsusele hästi, mis jällegi sügisel ära kulub.