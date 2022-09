Ekspert avaldab, kas see jook aitab tõepoolest kiiremini kaloreid põletada

Kas roheline tee aitab kaalust alla võtta? Kuna roheline tee on üks populaarsemaid taimeteesid, ei ole üllatav, et see on tervislik. Kas see aitab ka kehakaalu langetamisel, on aga teine küsimus. Toitumisnõustaja Nina Fava selgitab, mis kasu on rohelisest teest.