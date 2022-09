Kui Monaco vürstipalee andis 14. septembril 1982 Grace Kelly surmast teada, oli see tõeline šokk – kuid mitte sellepärast, et see oleks olnud üdini ootamatu. Päev varem oli Monaco printsess sattunud autoõnnetusse, kuid palee avalduses seisis, et tal on vaid mõned luumurrud ning tema seisund on stabiilne.