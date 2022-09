Teadlased: 10 aasta pärast on oodata vähilainet. Põhjus seisneb pealtnäha süütus tarbeesemes

Kui sõnaga «veip» ei teki ühtegi assotsiatsiooni, on see elektrooniline seade, mis sisaldab klassikalisest sigaretist vähem toksiine. Sageli arvatakse ekslikult, et veipimine pole kahjulik, kuid tegelikkuses pole see siiski kuigi turvaline. E-sigaretid sisaldavad nii nikotiini, lõhna- ja maitseaineid kui ka erinevaid kemikaale.

Ühendkuningriikides on e-sigaretile ustavad umbes seitse protsenti täiskasvanud elanikkonnast ehk 3,6 miljonit inimest. Francis Cricki Instituudi (FCI) teadlased nõustuvad, et veipimine on sigarettide suitsetamisest ohutum, kuid selle pikaajalised terviseriskid on ebaselged. Ühendkuningriigi vähiuuringute peaarst professor Charles Swanton ütleb, et e-sigareti aur kujutab endast potentsiaalset ohtu inimeste tervisele.

Kuigi veipimist kasutatakse sageli tavalistest sigarettidest loobumiseks, ei kiida Swanton seda mõtet heaks. «Ma ei saa öelda, et veipimine on suitsetamisest loobumiseks ohutu võimalus. See võib olla ohutum, kuid see ei tähenda, et see oleks ohutu,» sõnab ta. Mees toob välja, et tõenäoliselt põhjustab e-sigaret sagedaste kasutajate seas kümne aasta pärast kopsuvähki.