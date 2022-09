Ekspert nimetab toidu, mida tuleks sügisel kindlasti süüa

Arsti Trevor Catesi sõnul on kõrvitsad ideaalne sügistoit. Kõrvitsas on palju beetakaroteeni ning kõrvitsaseemnetes sisaldub tsinki. Ühtlasi on kõrvitsates ka palju antioksüdante, mis meeldivad hästi nahale. Cates soovitab muuta toitumisharjumusi vastavalt antud aastaaja kliimale, sealhulgas sügisel.

«Sügisel tahame süüa toiduaineid, et toetada immuunsüsteemi,» selgitas ta. Need on kõiksugu kapsalised, paprika, brokoli ja naeris. Dr Catesi väitel kipub sügisel koos päevade lühenemisega langema naistel heaoluhormooni serotoniini tase – seda teades saame anda endast parima, et hoolitseda enda eest, kirjutab thelist.

Pista hoolega ka küüslauku. Selle toiduaine ajalugu nakkuste vastu võitlejana püsib tänu väävliühenditele, mida iga küüs sisaldab. Lisaks võib igast küünest leida ka võimsaid allitsiine ja ajoeene.