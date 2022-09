NAISTEJUTUD ⟩ Rikas ja võimukas mees – iga naise unelm?

«Mina ei saa olla mitte kellegi oma,» ütleb Epp tuliselt. «Aga see, kellel on piiramatud võimalused ja kes on harjunud asju omama, tema jaoks on ka naine justkui mingi vahend. Miski, mille kaudu tema saab iseennast paremini tunda.»

Seal on üks suur lõks. Võimukas pool enamasti kujutab ette, et ta teeb kõike väga hästi. Ta ju armastab naist, teeb nii, nagu talle parim on. Soovid võivadki olla väga ilusad – teist kätel kanda, talle hellust ja ilusat elu pakkuda. «Kuid suhtes, kus mees on hästi domineeriv, on kas tema arvamus või vale arvamus,» meenutab Epp. «Mina otsustan! Mina tean, mis on sulle parim. Tihti need naised ei julgegi öelda. Ja teiseks – sageli nad isegi ei tea, mida nad ise tahavad, sest nende eest on kogu aeg ära otsustatud!»

Sõltumata sellest, kui head võivad olla kavatsused – positsiooninihet see ei muuda. Omaniku ja ilusa asja vahel ei saa olla tervet ja vastastikku arendavat suhet. See on tehing. Mõni naine võib sellega ka nõustuda, kui panused on piisavalt kõrged, et vastu oma vabadus loovutada. See on igaühe vabadus otsustada, mida ta oma elult ootab.