NAISTEJUTUD ⟩ Rännak sisemaailma, on see ikka ohutu?

Väga tähtis sõnum oli ka: «Sul on õigus peatuda!» Täiesti vastupidine meie efektiivsuse maaniast nakatatud maailmale, mis sisendab meile igal sammul ja igas vormis vastupidist. Mitte miski looduses pole pidevalt toimiv, kõik elab ja puhkab. Sain aru, et ka minul on vaja seda teha, et kesta. Keegi ei saa kogu aeg kihutada. Kuid huvitav eripära seal juures oli mõistmine, et kihutamine ei ole iseenesest halb. On inimesi, kellele sobib rahulikum rütm, ja teisi, kellele pöörane tempo. See on okei olla nii üks kui teine. Kuid puhkamise õigus, see on inimõigus.