VALEHÄBI ⟩ Meeste mure, mis takistab neil naistele läheneda

Ehkki paljud naised peavad kiilaspäiseid mehi äärmiselt seksikas, selgub uuringust kurvastav tõsiasi: kolm neljandikku kiilanevatest meestest usuvad, et hõrenev juus takistab neil tõelise armastuse leidmist. Uuringus osales 800 vallalist täiskasvanud meest, kelle juuksed olid kas hõrenenud või sootuks kadunud. 73 protsenti neist väitis, et neil on kohtingutel vähem õnne kui nende sõpradel.